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В Подмосковье две домашние собаки набросились на прохожих

В Подмосковье два кане-корсо выбежали со двора и набросились на прохожих

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Телеграм-канал Подмосковье №1

В Дмитровском округе Московской области две домашние собаки атаковали двух мужчин, проходивших мимо их дома. Об этом сообщил Telegram-канал »Подмосковье №1».

По данным источника, 26 июня 2023 года двое мужчин проходили между деревнями Гришино и Новое Гришино. Одна из калиток частных домов была открыта. В какой-то момент оттуда выбежали две собаки, предположительно породы кане-корсо, и набросились на прохожих.

У одного из мужчин пострадало плечо, на нем видны следы клыков собак. Также его рука сильно исцарапана. У второго мужчины повреждена нога.

Пострадавшим была оказана необходимая помощь. Они хотят найти свидетелей произошедшего.

Недавно в России был принят закон об ужесточении ответственности владельцев домашних животных за их содержание, в том числе за выбрасывание животного на улицу. На владельца собаки, которая покусала другого человека или повредила чужое имущество, может быть наложен штраф до 200 тыс. руб.

Ранее под Санкт-Петербургом три бульдога напали на девочку-подростка на велосипеде и разорвали ей ухо.

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