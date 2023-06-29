В Подмосковье две домашние собаки набросились на прохожих

В Дмитровском округе Московской области две домашние собаки атаковали двух мужчин, проходивших мимо их дома. Об этом сообщил Telegram-канал »Подмосковье №1».

По данным источника, 26 июня 2023 года двое мужчин проходили между деревнями Гришино и Новое Гришино. Одна из калиток частных домов была открыта. В какой-то момент оттуда выбежали две собаки, предположительно породы кане-корсо, и набросились на прохожих.

У одного из мужчин пострадало плечо, на нем видны следы клыков собак. Также его рука сильно исцарапана. У второго мужчины повреждена нога.

Пострадавшим была оказана необходимая помощь. Они хотят найти свидетелей произошедшего.

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