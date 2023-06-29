Гражданка Украины признала вину в шпионаже в пользу Киева

Гражданка Украины, которая занималась сбором данных о дислокации российских военнослужащих и военной техники, признала вину и заявила, что связывалась с украинской разведкой в мессенджере Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

По словам женщины, она добывала соответствующую информацию, «когда ехала на работу, с работы, на дачу, с дачи».

«Я наблюдала где и что проезжаю, как продвигается военная техника и даже видела, как летают вертолеты. Указывала, что там видела такую технику, там — такую. Сообщала о местах дислокации (российских) военнослужащих, общалась через Telegram», — сказала женщина во время следственных действий.

Она также указала, что иногда записывала информацию на листок, чтобы ее не забыть. Как заявила женщина, она отправляла данные куратору, когда уже находилась дома.

29 июня сообщалось, что ФСБ задержала в Москве гражданку по фамилии Ищук по делу о шпионаже. Ее дело маркировано грифом «секретно».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.