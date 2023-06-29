Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Метеобюро столицы рассказало о количестве выпавших в Москве осадков

Более 35% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Более 35% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Метеобюро столицы.

«По предварительным расчетам, за неполные сутки в Москве выпало 28 миллиметров осадков – 22 миллиметров ночью и 6 миллиметров днем. Это 36% месячной нормы июня», – отметил представитель Метеобюро.

По словам представителя, которого цитирует «Москва 24», данные получены с базовой столичной метеостанции на ВДНХ 29 июня в 18:00. Месячной нормой осадков июня в Москве является 77 миллиметров.

Ранее сообщалось, что утром 29 июня в столичном Метеобюро рассказали, что за прошедшую ночь в Москве выпало около трети месячной нормы осадков – порядка 30%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях