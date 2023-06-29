Метеобюро столицы рассказало о количестве выпавших в Москве осадков

Более 35% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Метеобюро столицы.

«По предварительным расчетам, за неполные сутки в Москве выпало 28 миллиметров осадков – 22 миллиметров ночью и 6 миллиметров днем. Это 36% месячной нормы июня», – отметил представитель Метеобюро.

По словам представителя, которого цитирует «Москва 24», данные получены с базовой столичной метеостанции на ВДНХ 29 июня в 18:00. Месячной нормой осадков июня в Москве является 77 миллиметров.

Ранее сообщалось, что утром 29 июня в столичном Метеобюро рассказали, что за прошедшую ночь в Москве выпало около трети месячной нормы осадков – порядка 30%.