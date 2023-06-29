Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жительницу Луганска задержали по подозрению в шпионаже в пользу ВСУ

ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже в пользу ВСУ

Управление ФСБ России по ЛНР сообщило РИА Новости о задержании жительницы Луганска по подозрению в шпионаже в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным спецслужбы, женщина собирала и передавала данные о дислокации и передвижении российских военных и Народной милиции ЛНР с октября 2022 года, «руководствуясь личными мотивами, с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины».

По версии ФСБ, задания женщине давал агент Государственного управления разведки минобороны Украины.

«На основании полученных сведений следователями ФСБ России <...> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России «Шпионаж»», — сообщили в Федеральной службе безопасности.

Ранее сообщалось о задержании в Москве гражданки Ищук по делу о шпионаже. Ее дело маркировано грифом «секретно».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях