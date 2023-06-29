Жительницу Луганска задержали по подозрению в шпионаже в пользу ВСУ

Управление ФСБ России по ЛНР сообщило РИА Новости о задержании жительницы Луганска по подозрению в шпионаже в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным спецслужбы, женщина собирала и передавала данные о дислокации и передвижении российских военных и Народной милиции ЛНР с октября 2022 года, «руководствуясь личными мотивами, с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины».

По версии ФСБ, задания женщине давал агент Государственного управления разведки минобороны Украины.

«На основании полученных сведений следователями ФСБ России <...> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России «Шпионаж»», — сообщили в Федеральной службе безопасности.

Ранее сообщалось о задержании в Москве гражданки Ищук по делу о шпионаже. Ее дело маркировано грифом «секретно».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.