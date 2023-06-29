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Москвичам рассказали, когда в город вернется сухая погода

Жителям столицы рассказали о погоде на ближайшие дни

Сухая погода установится в столице со вторника, 4 июня, передает «Москва 24».

Так, 2 июля в городе ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные осадки, ночью столбики термометров покажут до 14–16 градусов, в области – до 11–16 градусов.

Днем в Москве воздух прогреется до 23–25 градусов, в Подмосковье – до 21–26 градусов. Западный и юго-западный ветер будет дуть с порывами в 5–10 метров в секунду, днем порывы могут достигать до 15 метров в секунду, отмечает сайт «Подмосковье сегодня».

Во вторник, 3 июля, также прогнозируется переменная облачность с небольшим дождем. Ночью температура составит 11–16 градусов, днем – 21–26 градусов. Ветер будут дуть с юго-запада.

Наконец, 4 июля ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до 22–27 градусов.

В четверг, 29 июня, Москву накрыл сильный ливень. Горожане могли слышать звуки грома и наблюдать тучи, которые заполонили небо.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что дожди могут идти до 1 июля включительно. По ее словам, уже после этого в город вернется сухая погода.

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