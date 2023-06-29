Москвичку подозревают в жестоком убийстве своей 10-месячной дочери

В Москве обнаружили тело десятимесячного ребенка. Мать девочки подозревают в убийстве дочери. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, инцидент произошел на Онежской улице. Отец ребенка пришел с работы домой. Когда он открывал дверь, на него напала с ножом 24-летняя жена. Мужчине удалось защититься и запереть супругу в квартире, после чего он вызвал экстренные службы.

Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов зашли внутрь квартиры. Там они обнаружили тело маленькой девочки с несколькими ножевыми ранениями.

Было установлено, что женщина проходила лечение в психиатрической больнице. Ее положили туда зимой 2023 года, а выписали через несколько месяцев — весной.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в официальном Telegram-канале, полицейские обнаружили в квартире нож со следами крови. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убийства по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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