Губернатор сообщил об обстреле белгородского хутора

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут огонь из минометов по хутору Панков, расположенном в Шебекинском городском округе.
По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.
«Осколками снарядов повреждены забор одного частного домовладения и два автомобиля», — заявил глава региона.
Он указал, что на месте работают аварийные и оперативные службы.
Ранее Гладков сообщал о пострадавшей при обстреле Шебекино.
31 мая губернатор заявлял, что ВСУ ствольной артиллерией обстреляли ПВР с мирными жителями. Согласно сообщению Гладкова, в результате обстрела погиб охранник учреждения, еще два человека был ранены.
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