Политолог объяснила, как внутренний туризм связан с ростом патриотизма

Чем больше россияне путешествуют по родной стране, тем больше в нее влюбляются. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявила политтехнолог Алена Август. Она подчеркнула, что развитие внутреннего туризма является одной из ключевых направлений работы государственной власти.

«У нас огромная страна, многие уголки которой ранее были неизвестны для нашего человека. Сейчас, например, набирает популярность Северный Кавказ. Открывая для себя разные регионы России, мы ее лучше понимаем и влюбляемся. Поэтому многие регионы стремятся наполнять экскурсии и туры смысловой нагрузкой», — подчеркивает собеседница.

Она добавила, что, идя по пути русофобии, многие западные страны лишили себя российских туристов и доходов от них. На сегодняшний день, по ее словам, многие граждане РФ боятся за свою безопасность или просто имеют эмоциональное неприятие к тем, кто поливает их страну грязью.

Накануне президент России Владимир Путин отправился в Дагестан, где провел совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Ранее Путин оценил перспективы внутреннего туризма в России в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).