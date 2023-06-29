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В Малайзии учитель посадил первоклассника в клетку в качестве наказания

Coconuts: учитель в Малайзии посадил первоклассника в железную клетку за плохое поведение

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Coconuts KL

В Малайзии учитель посадил первоклассника в клетку в качестве наказания, пишет издание Coconuts.

Мужчина, узнав от ребенка о таком методе наказания, поговорил с учителем и выяснил, что сын не врал. Чтобы привлечь внимание к проблеме, отец сфотографировал клетку и опубликовал кадры в соцсетях. Кроме того, первоклассник, по словам родителей, перестал любить школу, куда раньше ходил с большим интересом.

В школе заявили, что железная клетка — барьер, не позволяющий учащимся добраться до электрического щитка, однако отец мальчика и другие родители детей не верят в эту версию.

«Даже если первоклассник плохо себя ведет, учителя никогда не должны преступать границы», — уверены они.

Отец первоклассника добавил, что напишет жалобу в отдел образования штата, чтобы чиновники разобрались в ситуации.

«Такие инциденты никогда не должны происходить с несовершеннолетними, особенно с моим семилетним ребенком», — добавил мужчина.

Ранее в соцсетях раскритиковали учителя, заставившего учеников бросить телефоны в таз с водой.

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