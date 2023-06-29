В США заявили об укреплении позиций Путина после попытки мятежа в РФ

Журналист Сеймур Херш заявил, что американское разведывательное сообщество считает, что президент РФ Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после попытки мятежа в РФ. Об этом он написал в блоге на платформе Substack.

По его словам, еще в январе американская разведка осознала неизбежность конфликта между Минобороны России и ЧВК «Вагнер». Как заявил источник Херша, бойцы ЧВК «Вагнер» были продуктивны при наступательных операциях, однако регулярной армии приходилось терпеть их высокомерие и публичные нападки.

Впоследствии, когда Москва перешла к обороне, пишет Херш, основатель ЧВК Евгений Пригожин отказался принимать изменение стратегии и продолжил наступление — ему позволили израсходовать резервы в Артемовске (украинское название — Бахмут). Херш подчеркивает, что Путин полностью поддержал армию, «которая позволила Пригожину выставить себя дураком, а теперь бесславно исчезла»— и все это без особых усилий с военной точки зрения и столкновений с поклонниками Пригожина.

Ранее Путин обратился к военнослужащим, участникам подавления мятежа ЧВК «Вагнер», и заявил, что они фактически остановили гражданскую войну.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.