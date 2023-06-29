Путин заявил, что «жаба на нашей стороне»

Президент России Владимир Путин вспомнил одну из серий российского мультсериала «Куми-Куми», обсуждая проблемы экологии на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

Во время пленарной сессии форума одна из ее участниц рассказала о проекте по переработке отходов. Глава государства, комментируя ее выступление, вспомнил одну из серий данного мультсериала.

«По-моему, для малышей есть такой мультик — «Мусорная жаба». Там что-то выращивают, используют мусор, жаба этот мусор поедает, потом еще что-то выращивают», — сказал он.

Российский лидер отметил, что переработка отходов является очень хорошим делом.

«Жаба — молодец, она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем», — с улыбкой добавил политик.

До этого Путин назвал создание системы обработки твердых бытовых отходов в России «болевой точкой».

Ранее Путин пообещал поддержать российские мультфильмы.