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Глава МВД Франции рассказала, как будут подавлять волнения в стране

Во Франции 40 тысяч силовиков привлекут для подавления беспорядков

Для предотвращения беспорядков и погромов на улицах французских городов будет привлечено 40 тысяч жандармов и полицейских. Об этом заявил глава МВД и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен.

По его словам, если ещё вчера общественный порядок пытались обеспечить только 9 тысяч правоохранителей по всей стране, то сегодня ситуация полностью изменится.

«Причем пять тысяч будут только в Париже», - цитирует министра НСН.

Он также рассказал, что в распоряжении силовиков будут технические и технологические ресурсы для борьбы с беспорядками, в том числе для проведения массовых арестов.

Ранее сообщалось, что пригород Парижа охватили беспорядки.

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