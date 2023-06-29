Председатель фонда «Защитники Отечества» рассказала о помощи участнику СВО

Оформление документов — важная часть работы, которую ведут филиалы фонда «Защитники Отечества», об этом в своем Telegram-канале заявила председатель организации Анна Цивилева.

«Наша задача — не просто помочь с документами или прохождением лечения, а подойти к каждой жизненной ситуации комплексно, чтобы ветераны могли быстро вернуться к привычной жизни и заниматься тем, что им нравится. Сегодня речь пойдет о Вячеславе, который в результате ранения потерял ногу, передвигается на протезе и хочет профессионально заниматься спортом», — написала она.

По ее словам, Вячеслав обратился в свердловский филиал фонда с просьбой пройти лечебно-восстановительный курс реабилитации, чтобы приступить к профессиональным занятиям спортом. При этом сотрудники филиала направили его в спортивно-адаптивную школу, которая занимается подготовкой спортсменов-паралимпийцев.

«Занятия проходят под руководством профессиональных тренеров, а техническое оснащение — одно из лучших в России. По словам Вячеслава, все очень удобно и комфортно организовано. На одной площадке можно пройти реабилитацию после ранения и начать заниматься спортом. Медики подробно изучили историю болезни и дали необходимые рекомендации. Сейчас Вячеслав проходит необходимые процедуры и приступает к занятиям пауэрлифтингом под наблюдением профессионалов», — заявила Цивилева.

Она подчеркнула, что свердловская спортивно-адаптивная школа будет сотрудничать с филиалом фонда «Защитники Отечества». Как рассказал директор школы Игорь Степанов, его сын тоже находится в зоне СВО, и он не понаслышке знает о том, что сейчас бойцам нужна помощь в реабилитации и социализации.

«В центре имеется все необходимое для восстановления ветеранов: три этажа с современными залами и специальным оборудованием, бассейн, а также большой опыт тренеров по работе с людьми с инвалидностью — для каждого расписывается план реабилитации и спортивной подготовки», — заключила Цивилева.

Также председатель «Защитников Отечества» опубликовала видео, на котором ветерану СВО помогают в свердловской спортивно-адаптивной школе.

Ранее сообщалось, что представители Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, МВД и производители протезов на встрече с сенаторами РФ Алексеем Синицыным и Эдуардом Исаковым обсудили внесение изменений в правила выдачи водительских прав инвалидам с ампутацией рук или сильной деформацией кистей.