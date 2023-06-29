В Москве задержали гражданку Ищук по делу о шпионаже

ФСБ задержала в Москве гражданку по фамилии Ищук по делу о шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что ее дело маркировано грифом «секретно».

«Материалы уголовного дела содержат секретную информацию, поэтому заседание пройдет в закрытом режиме», — заявили в ведомстве.

Ранее на жителя Пензенской области 1984 года рождения завели уголовное дело о государственной измене. Причиной стал тот факт, что мужчина за вознаграждение передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о российских военных.

По информации ведомства, злоумышленник в январе текущего года с помощью мессенджера Telegram «неоднократно собирал и передавал за денежное вознаграждение» сотрудникам СБУ «персональные данные в отношении военнослужащих, принимающих участие в проведении Вооруженными Силами РФ специальной военной операции, ...а также членов их семей, рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены».

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.