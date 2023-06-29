Бывший воспитанник опекунши из Екатеринбурга рассказал о ее жестоком обращении с детьми

Молодой человек, чьим опекуном была обвиняемая в убийстве 6-летнего ребенка Вероника Наумова из Екатеринбурга, заявил о жестоком обращении женщины с детьми. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По словам молодого человека, ему было жалко своего младшего брата. Опекунша применяла физическую силу к погибшему ребенку. Кроме этого, она заставляла его пробовать свои фекалии якобы в воспитательных целях.

Молодой человек ушел из дома после ссоры с Наумовой. Она запретила ему общаться с возлюбленной, так как та прислала юноше свои откровенные фотографии. Молодой человек все еще обижается на свою приемную мать.

26 июня 2023 года 34-летняя Наумова заявила о пропаже опекаемого ею шестилетнего мальчика. Якобы он вышел из квартиры и не вернулся. Женщина сообщила, что у мальчика подозревают шизофрению и он мог уйти из дома по указке своего воображаемого друга.

Более тысячи человек три дня искали шестилетнего ребенка в Екатеринбурге. 29 июня 2023 года оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили тело ребенка на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оно было спрятано в большую сумку. Эксперты считают, что мальчик погиб несколько месяцев назад. На допросе опекунша заявила, что ребенок умер из-за несчастного случая. Спрятать тело она решила, потому что боялась, что опека отнимет у нее остальных детей.

Ранее СМИ узнали об экстренном возвращении с СВО опекуна найденного мертвым мальчика, так как он мог знать о гибели ребенка.