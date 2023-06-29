Топ-менеджеры Okko Гордеев и Костров вошли в оргкомитет конференции «МедиаБренд»

В состав оргкомитета ежегодного маркетингового конкурса и конференции «МедиаБренд» вошли продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев и директор по маркетингу Okko Сергей Костров, сообщила пресс-служба российского онлайн-кинотеатра. Новые участники оргкомитета займутся развитием, креативным и тематическим наполнением мероприятий «МедиаБренда».

Конференция, созданная в 2011 году по инициативе специалистов индустрии телевизионного дизайна и маркетинга, призвана развивать отрасль и формировать в ней профессиональные стандарты, а конкурс «МедиаБренд» выявляет лучших из лучших.

В 2023 году его полноценными участниками впервые станут онлайн-кинотеатры и кинопрокатные компании, а традиционный список номинаций пополнится 4 новыми: «Лучший трейлер сериала онлайн-кинотеатра», «Лучший имиджевый ролик онлайн-кинотеатра», «Маркетинговая кампания 360 для онлайн-кинотеатра или онлайн-сериала» и «Лучший кинотеатральный трейлер».

По словам продюсера по оригинальному контенту Okko Гавриила Гордеева, «МедиаБренд» всегда был отличной площадкой для обмена опытом и креативом, а в этом году «это еще и возможность для будущих маркетологов «попробовать» промо», что позволит «прикоснуться к контенту и художественным кинопроизведениям».

«Ты изучаешь не продуктовую правду и позиционирование бренда продукта, а драматургию и смыслы сериала и кино. Работаешь не с текстовым брифом, а с эмоциями и чувствами, которые должен донести до зрителя. Это и своего рода социальный лифт для людей креативной индустрии, — создавая малые формы, можно быстрее понять большие», — отметил Гавриил Гордеев.

Директор по маркетингу Okko Сергей Костров считает, что с развитием онлайн-кинотеатров индустрия развлекательного контента получила новый импульс развития — большое количество отечественного контента и новых специалистов в медиа-маркетинге, задача которых рассказать зрителю о новых фильмах, сериалах и проектах.

«В этой связи «МедиаБренд» становится еще более важной площадкой для обмена мнениями и экспертизой для специалистов активно развивающегося рынка и остается отличным метрономом высокого уровня медиа-маркетинга в России», — уверен Костров.

Гендиректор и соучредитель конференции и конкурса «МедиаБренд» Регина Юркина выразила уверенность в том, что с помощью новых участников оргкомитета «МедиаБренд» станет «еще более ярким и значимым событием».

В мае сообщалось, что онлайн-кинотеатр Okko обсуждает с КХЛ покупку прав на пять лет.