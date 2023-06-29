Писатель Гаспарян объяснил, почему ожидания организаторов мятежа не оправдались

Выдержка, продемонстрированная со стороны властей во время попытки военного мятежа, была недюжинной, а ситуацию сегодня пытаются «раскачать» оппоненты команды Сергея Шойгу, считает писатель, политолог, телерадиоведущий, член Общественной палаты России Армен Гаспарян. Своими размышлениями об информационном фоне, создаваемом вокруг провала мятежников, он поделился в Теlegram-канале.

Политолог констатирует, что «истерика в соцсетях продолжается, ажиотаж вокруг последствий пригожинского мятежа растет».

Ситуацию, по его мнению, «качают» оппоненты команды Сергея Шойгу, обвиняющие главу Минобороны в том, что его «не видно и не слышно».

«А что вы хотели бы? Чтобы через управление национальной обороны был отдан соответствующий приказ, колонны мятежников бы разнесли в пух и прах с большими жертвами?», — задается вопросом Гаспарян.

Политолог уверен, что в таком случае были бы выполнены ожидания противника: «дезориентированные «Вагнера» бы окончательно стали смертельным врагом и началась мясорубка». При этом, добавляет политолог, все это происходило бы «под радостные аплодисменты из Вашингтона и Лондона с Брюсселем».

«Нет уже, проходили в 1917 году, как сказал Путин», — напоминает автор поста.

Он убежден, что «выдержка, продемонстрированная со стороны властей, была недюжинной».

«Если и дернулись, то некоторые. Кстати, с ними сейчас разбирается руководство Государственной Думы, а затем, возможно, будут разбираться и соответствующие специальные службы», — отмечает Гаспарян.

Он подчеркивает, что «невзирая на контрпродуктивную агитацию Пригожина, военнослужащие также остались верны главнокомандующему и присяге, своему воинскому долгу».

«Парни на передовой выполняли и выполняют свои задачи. Да так, что Минобороны не успевает отчитываться об уничтоженном противнике и количестве разбитой натовской техники», — добавляет писатель.

Ожидания организаторов мятежа явно не оправдались, считает он.

«Верховная власть делает максимум для того, чтобы показать устойчивость государственной и военной машины, поддержка со стороны президента министру Шойгу выражается в полной мере. А это означает, что заказчики турбулентности сейчас — враги в полном смысле этого слова», — заключает Гаспарян.

Ранее сообщалось, что писатель Армен Гаспарян выступил в поддержку президента России Владимира Путина.