В Москве автора Telegram-канала приговорили к 8 годам колонии за фейки об СВО

Второй Западный окружной военной суд признал Руслана Ушакова — автора Telegram-канала «Настоящее преступление» — виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, возбуждении ненависти, оправдании терроризма и реабилитации нацизма. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Ушаков был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на восемь лет. Он будет отбывать заключение в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, три года ему запрещено администрировать интернет-ресурсы.

В ходе судебного заседания выяснилось, что обвиняемый создал общедоступный чат в мессенджере. В нем он написал сообщения, призывая к уничтожению людей определенной национальности, оправдывая терроризм, пропагандируя национал-социализм и распространяя ложную информацию о действия российской армии.

В декабре 2022 года сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Специалисты пришли к выводу, что в некоторых комментариях обвиняемого, которые находились в общем доступе, содержался призыв к насилию.

Ранее СК задержал режиссера Беркович и драматурга Петрийчук за спектакль о примкнувших к исламистам россиянках.