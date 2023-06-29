ФСБ задержала в ЛНР мужчину, передававшего СБУ данные о военных объектах

Сотрудники ФСБ задержали в городе Стаханов в ЛНР мужчину, передававшего СБУ данные о военных объектах, передает РИА Новости.

Как заявили в ФСБ, с февраля 2022 года задержанный получал от иностранной разведки задания по сбору и передаче данных военного характера, а также передавал сведения о местах дислокации военной техники ВС РФ.

Ранее на жителя Пензенской области 1984 года рождения завели уголовное дело о государственной измене. Причиной стал тот факт, что мужчина за вознаграждение передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о российских военных.

Как утверждают в ФСБ, в январе текущего года с помощью мессенджера Telegram «неоднократно собирал и передавал за денежное вознаграждение» сотрудникам СБУ «персональные данные в отношении военнослужащих, принимающих участие в проведении Вооруженными Силами РФ специальной военной операции, ...а также членов их семей, рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.