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Полицейский спас двухлетнюю девочку, которую мать ударила ножом и попыталась утопить

AP: полицейский спас жизнь раненой 2-летней девочке, которую едва не утопила ее мать

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AP

В США сотрудник полиции реанимировал маленькую девочку, которую собиралась лишить жизни ее собственная мать. Об этом сообщает AP News.

Инцидент произошел 24 июня в штате Мичиган. В тот день экстренные службы получили тревожный звонок от маленьких детей. В полицию, как выяснилось, звонили брат и сестра двухлетней девочки, которую пырнула ножом и стала топить родная мать.

По вызову приехал лейтенант полиции. Он взломал дверь в ванную комнату, увидел, что женщина держит девочку под водой, отобрал у нее ребенка и начал делать потерпевшей искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. Примерно через минуту она начала плакать. Сейчас состояние пациентки, остающейся под присмотром врачей в местной больнице, оценивается как стабильное.

Отмечается, что к моменту ее спасения мужчина проработал в полиции 6 лет.

Матери девочки предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми.

Ранее в Кемеровской области полицейские помогли спасти задыхавшегося мальчика.

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