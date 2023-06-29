В РЖД сообщили о восстановлении движения на Павелецком направлении

Движение поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги восстановлено после схода ряда грузовых вагонов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД в Telegram-канале компании.
«Движение поездов на Павелецком направлении МЖД восстановлено по двум путям», — сказано в сообщении.
В компании добавили, что МЖД принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения.
29 июня в пресс-службе РЖД заявляли, что в Москве на станции Бирюлево-Товарная из-за схода вагонов приостановлено движение поездов. По информации компании, ожидается задержка пассажирских и пригородных поездов на Павелецком направлении МЖД.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о сходе 15 грузовых вагонов в Алексеевском округе. По его словам, пустой состав следовал до станции одного из предприятий. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет.
Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.