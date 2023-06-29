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В РЖД сообщили о восстановлении движения на Павелецком направлении

В РЖД заявили о восстановлении в Москве на Павелецком направлении движения поездов

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Depositphotos

Движение поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги восстановлено после схода ряда грузовых вагонов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД в Telegram-канале компании.

«Движение поездов на Павелецком направлении МЖД восстановлено по двум путям», — сказано в сообщении.

В компании добавили, что МЖД принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения.

29 июня в пресс-службе РЖД заявляли, что в Москве на станции Бирюлево-Товарная из-за схода вагонов приостановлено движение поездов. По информации компании, ожидается задержка пассажирских и пригородных поездов на Павелецком направлении МЖД.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о сходе 15 грузовых вагонов в Алексеевском округе. По его словам, пустой состав следовал до станции одного из предприятий. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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