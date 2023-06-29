«Трогать не надо — это точно»: эксперт объяснил, как не получить укус змеи

В Москве и Московской области жители стали чаще встречать змей, некоторые из них, включая детей, пострадали. О том, как себя обезопасить от укуса змеи и что делать после него, телеканалу «360» рассказал эксперт-герпентолог, серпентолог Владимир Черлин.

По словам эксперта, особенную опасность укус змеи представляет для детей и людей пожилого возраста, у которых ослаблен иммунитет.

«Змея никогда сама за вами не будет гнаться и тем более нападать, если вы ее не трогаете, если она не чувствует какой-то опасности от вас. А опасность — это если будете ее пинать, пытаться ловить, тыкать палкой — тогда она будет защищаться. В полутора метрах можно совершенно спокойно стоять, понаблюдать за ней — ничего не будет. <...> Трогать не надо — это точно. Сама она не будет нападать», — указал эксперт.

Встреча со змеей может настичь граждан во время сбора ягод или грибов в лесу, поэтому для такого занятия важно надевать надевать сапоги или ботинки, отметил Черлин. Он также посоветовал проводить по траве прутиком перед тем, как трогать ее руками.

При укусе змеи важно сразу обратиться к медицинскому специалисту и дать пострадавшему антигистаминные препараты.

«Когда идет в лес, и там есть змеи, лучше эти препараты иметь с собой на всякий случай всегда. Конечно, лучше уколы, другое дело, что обычно люди имеют с собой таблетки. В любом случае это, конечно, нужно обязательно иметь», — посоветовал серпентолог.

Утром 29 июня Shot сообщил, что в подмосковном Подольске ребенок госпитализирован в токсикологическое отделение больницы после укуса змеи в лодыжку.

Ранее начальник отдела по сохранению биоразнообразия московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров назвал причину появления большого количества змей в Новой Москве.