В здании Ленинградского вокзала в Москве произошел пожар

В здании Ленинградского вокзала в Москве горит торговый павильон. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта.
По данным ведомства, в настоящее время на месте работают оперативные службы города. Отмечается, что станция «Комсомольская» Сокольнической и кольцевой линий столичного метрополитена работает в штатном режиме.
Агентству ТАСС в экстренных служба сообщили, что пожар произошел у входа в зал ожидания вокзала, загорелась торговая площадка. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, к 14:52 пламя удалось полностью ликвидировать.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
В этот же день ранее крупный пожар произошел в районе металлургического комплекса в Ижевске.
Также фура и несколько гаражей загорелись в Нижнем Новгороде по адресу шоссе Жиркомбината, 22.
Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».