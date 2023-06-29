В здании Ленинградского вокзала в Москве произошел пожар

В здании Ленинградского вокзала в Москве горит торговый павильон. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта.

По данным ведомства, в настоящее время на месте работают оперативные службы города. Отмечается, что станция «Комсомольская» Сокольнической и кольцевой линий столичного метрополитена работает в штатном режиме.

Агентству ТАСС в экстренных служба сообщили, что пожар произошел у входа в зал ожидания вокзала, загорелась торговая площадка. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, к 14:52 пламя удалось полностью ликвидировать.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

В этот же день ранее крупный пожар произошел в районе металлургического комплекса в Ижевске.

Также фура и несколько гаражей загорелись в Нижнем Новгороде по адресу шоссе Жиркомбината, 22.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».