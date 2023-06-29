Движение поездов на станции Бирюлево-Товарная приостановлено из-за схода шести вагонов

В пресс-службе РЖД заявили, что в Москве на станции Бирюлево-Товарная из-за схода вагонов приостановлено движение поездов, передает агентство ТАСС.

«В13:07 на станции Бирюлево-Товарная произошел сход 6 грузовых вагонов (груз — цемент). Пострадавших нет. Угрозы экологии нет», - говорится в сообщении.

По данным компании, ожидается задержка пассажирских и пригородных поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД). Пострадавших нет, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия.

В Дептрансе добавили, что в связи со сходом нескольких грузовых вагонов на станции МЖД Бирюлево-Товарная нет движения пригородных поездов и «Аэроэкспресса» до аэропорта Домодедово и обратно.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о сходе 15 грузовых вагонов в Алексеевском округе.

По его словам, пустой состав следовал до станции одного из предприятий. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.