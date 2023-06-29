Нарколог оценил инициативу запретить продажу алкоголя в расположенном в доме общепите

Идея не разрешать продавать алкогольную продукцию в местах общепита в жилых домах, которая сейчас обсуждается в Госдуме, является полезной, рассказал «Общественной службе новостей» нарколог, руководитель клиники доктора Исаева Руслан Исаев.

«Данные ограничения весьма разумны. Стоит задача отделить общепит от «наливаек», где кроме разлива алкоголя нет никакого культурного отдыха», — отметил нарколог.

Исаев также напомнил, что данное решение смогут принять собственники домов. Он указал на то, что данный момент также является вполне логичным с точки зрения демократии.

Напомним, что в ходе обсуждения данной инициативы парламентарии отметили возможность закрепить право регионов страны устанавливать дополнительные ограничения в части продажи алкоголя.

В середине июня депутат Госдумы и лидер проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев также предложил повысить возрастной порог для граждан при продаже алкоголя до 21 года. По мнению Хамзаева, эта мера актуальная с учетом необходимости защиты здоровья молодежи, проживающей в стране.

Ранее сообщалось, что план по снижению потребления табака и алкоголя в России провалился.