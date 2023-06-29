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В Кузбассе женщина убила четырех знакомых и заставила соседских детей замыть кровь

Mash: россиянка зарезала четырех человек и попыталась избежать наказания с помощью детей

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Россиянка расправилась с четырьмя собутыльниками на глазах у детей, а затем вынудила их помочь ей в сокрытии убийства. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 28 июня в городе Березовский Кемеровской области. Компания из пяти человек устроила застолье. Три женщины и двое мужчин распивали спиртное, когда к ним зашли местные дети. Они захотели присоединиться ко взрослым, а те приняли их и даже поделились алкоголем.

В какой-то момент одна из пьяных женщин схватила со стола нож и жестоко убила им своих знакомых, пока несовершеннолетние гости прятались в другой комнате. Затем она пригрозила школьникам оружием и сделала их своими подельниками, заставив уничтожить улики. Кроме того, она решила забрать ценные вещи из дома, с владельцами которого расправилась, и также привлекла к этому детей.

Случайные свидетели преступления сбежали во время доставки награбленного к месту жительства злоумышленницы и поделились пережитым с родителями.

Подозреваемую в убийстве четырех человек задержали и предъявили ей обвинения.

Ранее серийный убийца Орунбаев, орудовавший в Бурятии и на Алтае, признался в еще одном убийстве.

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