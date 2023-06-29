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Синоптики обещают дожди в столице к вечеру четверга

Дожди вновь накроют Москву во второй половине дня

Сильные дожди в столице продолжатся после 14:00 четверга, передает «Москва 24».

По данным синоптиков, за эту ночь в некоторых районах выпала почти треть месячной нормы осадков. Больше всего их зафиксировали в ЦАО (28 миллиметров), ВАО (25 миллиметров), САО, СВАО и СЗАО (24 миллиметра).

В столичном Метеобюро проинформировали, что за прошедшую ночь в Москве выпало порядка 30% от месячной нормы осадков.

По данным главной метеостанции на ВДНХ, их прирост составил 22 миллиметра. При этом норма июня в столице фиксируется в 77 миллиметров.

Ранее в российском Гидрометцентре предупредили, что в городе ожидается облачная погода с дождями, местами сильными, в некоторых районах возможны гроза и град. Днем столбики термометров покажут от 18 до 20 градусов.

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