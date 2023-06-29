В Китае женщину раскритиковали за селфи на фоне лежащей без сознания туристки

В соцсетях раскритиковали китаянку, сделавшую селфи на фоне лежащей без сознания туристки, пишет Asia One. Люди уверены: женщина должна была ей помочь, а не делать фото.

Местные СМИ пишут, что инцидент произошел в парке Сихуэй в провинции Цзянсу. Женщина, которая увлекается внутренним туризмом, упала в яму и осталась лежать неподвижной лицом вниз. В этот момент рядом проходила китаянка, которая достала телефон и сделала селфи на фоне пострадавшей, назвав ее «трупом».

Когда кадры с места событий разошлись по соцсетям, комментаторы раскритиковали женщину, потому что она не помогла пострадавшей.

«Что с ней не так? Как она могла относиться к женщине как к туристической достопримечательности?» — удивляются люди.

Австралийский активист за права человека Дрю Павлоу, комментируя инцидент, заявил, что это был «эффект стороннего наблюдателя» в китайском обществе, когда прохожие игнорируют трагические или печальные события, происходящие рядом с ними.

Позже стало известно, что женщину, упавшую без сознания, доставили в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в соцсетях завирусилось китайское блюдо из жареных камней.