Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Осадки в Москве прекратятся к воскресенью

Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве закончатся дожди

Дожди в столице продлятся до 1 июля включительно, затем в город вернется сухая погода. Об этом «Москве 24» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, в пятницу, 30 июня, в городе будет довольно прохладно. Температура воздуха днем составит 18…20 градусов. «Целый день есть вероятность дождей. Скорее всего, они начнутся после 12 часов и продлятся до 21 часа. За день может выпасть значительное количество осадков, где-то 5–10 миллиметров», – предупредила специалист.

В субботу, 1 июля, вероятность осадков также сохраняется. Небольшой кратковременный дождь возможен местами на протяжении всех суток. При этом днем воздух прогреется до 22…24 градусов.

Начиная с воскресенья, 2 июля, атмосферное давление будет расти. Характер погоды поменяется, осадков уже не ожидается. Поэтому в воскресенье и в последующие дни, во всяком случае в первую половину предстоящей недели, мы будем радоваться солнечной, сухой и теплой погоде.

«В воскресенье столбики термометров в Москве покажут 24...25 градусов. В понедельник и вторник, 3 и 4 июля, воздух прогреется до 25...27 градусов», — говорит Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, каким будет июль в Москве. По прогнозам синоптика, второй месяц лета начнется с тепла, затем не исключены два или три промежуточных похолодания. В целом июль окажется богатым на осадки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях