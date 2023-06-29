Осадки в Москве прекратятся к воскресенью

Дожди в столице продлятся до 1 июля включительно, затем в город вернется сухая погода. Об этом «Москве 24» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, в пятницу, 30 июня, в городе будет довольно прохладно. Температура воздуха днем составит 18…20 градусов. «Целый день есть вероятность дождей. Скорее всего, они начнутся после 12 часов и продлятся до 21 часа. За день может выпасть значительное количество осадков, где-то 5–10 миллиметров», – предупредила специалист.

В субботу, 1 июля, вероятность осадков также сохраняется. Небольшой кратковременный дождь возможен местами на протяжении всех суток. При этом днем воздух прогреется до 22…24 градусов.

Начиная с воскресенья, 2 июля, атмосферное давление будет расти. Характер погоды поменяется, осадков уже не ожидается. Поэтому в воскресенье и в последующие дни, во всяком случае в первую половину предстоящей недели, мы будем радоваться солнечной, сухой и теплой погоде.

«В воскресенье столбики термометров в Москве покажут 24...25 градусов. В понедельник и вторник, 3 и 4 июля, воздух прогреется до 25...27 градусов», — говорит Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, каким будет июль в Москве. По прогнозам синоптика, второй месяц лета начнется с тепла, затем не исключены два или три промежуточных похолодания. В целом июль окажется богатым на осадки.