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Роспотребнадзор назвал причину заболевания детей в нижегородском лагере

Роспотребнадзор: причиной заболевания детей в нижегородском лагере стал стафилококк

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Pixabay

В Роспотребнадзоре заявили, что причиной заболевания детей в нижегородском лагере стал золотистый стафилококк, передает РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, эпидемиологическое расследование в детском лагере «Лазурный» завершено. По результатам расследования возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ранее в лагере «Лазурный» в Нижнем Новгороде трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

До этого сообщалось, что причиной отравления воспитанников оздоровительного лагеря «Белые горы» в Амурской области стала норовирусная инфекция, сообщает региональное управления Роспотребнадзора в Telegram-канале.

Роспотребнадзор по Амурской области временно приостановил работу оздоровительного лагеря «Белые горы» в связи с массовым отравлением детей. Санитарными врачами установлен возбудитель кишечной инфекции, причиной массового отравления 86 отдыхавших в лагере детей стал норовирус.

Россельхознадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Братске.

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