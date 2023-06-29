Роспотребнадзор назвал причину заболевания детей в нижегородском лагере

В Роспотребнадзоре заявили, что причиной заболевания детей в нижегородском лагере стал золотистый стафилококк, передает РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, эпидемиологическое расследование в детском лагере «Лазурный» завершено. По результатам расследования возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ранее в лагере «Лазурный» в Нижнем Новгороде трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

До этого сообщалось, что причиной отравления воспитанников оздоровительного лагеря «Белые горы» в Амурской области стала норовирусная инфекция, сообщает региональное управления Роспотребнадзора в Telegram-канале.

Роспотребнадзор по Амурской области временно приостановил работу оздоровительного лагеря «Белые горы» в связи с массовым отравлением детей. Санитарными врачами установлен возбудитель кишечной инфекции, причиной массового отравления 86 отдыхавших в лагере детей стал норовирус.

Россельхознадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Братске.