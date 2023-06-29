Жильцам хотят дать право запрещать продажу алкоголя в расположенном в их доме общепите

Депутаты Государственной думы обсуждают возможность полного запрета продажи алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в жилых многоквартирных домах. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что такой запрет может вступить в силу в том случае, если собственники квартир в доме приняли соответствующее решение, в рамках Жилищного кодекса РФ и если далее о таком намерении был извещен уполномоченный орган исполнительной власти.

Также в Госдуме рассматривают возможность запрета на продажу алкоголя в жилых домах, если вход в заведения общепита организован со стороны подъездов и дворов с детской площадкой.

Парламентарии также хотят закрепить право российских регионов устанавливать дополнительные ограничения по времени, условиям и местам розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Помимо прочего, в докладе говорится, что минимальная площадь объекта общепита для продажи алкоголя должна быть не менее 50 квадратных метров.

Ранее в Госдуме предложили повысить возраст для продажи алкоголя в России.