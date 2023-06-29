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Службы опеки заподозрили в халатности после смерти шестилетнего мальчика в Екатеринбурге

СК возбудил дело против служб опеки после смерти шестилетнего мальчика в Екатеринбурге

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что в убийстве шестилетнего Далера Бобиева подозревают 33-летнюю жительницу Екатеринбурга Веронику Наумову, которая являлась его опекуном.

«В результате бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка, наступили условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении.

Тело мальчика обнаружили в спортивной сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга утром 29 июня. Его искали 1,5 тысячи человек. В управлении СК по Свердловской области уточнили, что смерть наступила несколько месяцев назад. Причины смерти предстоит выяснить судебно-медицинским экспертам.

Портал E1.RU сообщал, что ушедший в зону СВО второй опекун мальчика мог узнать о смерти Далера во время отпуска.

Ранее тело пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика нашли в сумке.

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