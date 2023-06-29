Центр СИТИ оценил отношение россиян к торговым центрам

Почти половина россиян готовы посещать торговые центры чаще, если вместо ушедших иностранных брендов там появятся неторговые услуги. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Как отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, директор Центра СИТИ Евгений Михайленко, исследование показывает, что россияне по-прежнему часто посещают торговые центры.

«Уже сейчас у россиян есть большой запрос на расширение перечня детских услуг, социальных сервисов, заведений для поддержания красоты и здоровья. Именно эти неторговые услуги могут заполнить площади, которые освободились после пандемии и ухода из России ряда иностранных компаний», — сказа он.

Проведенный опрос показал, что более половины респондентов (52%) ходят в ТЦ минимум раз в неделю, еще четверть (26%) посещают их раз в месяц, 15% – реже, только 7% респондентов утверждают, что вообще не ходят в них.

Кроме того, более половины россиян (55%) хотели бы, чтобы освободившиеся в результате пандемии и ухода из России иностранных брендов площади использовались для продажи российских товаров. 28% респондентов считают, что пустующие пространства стоит заполнить иностранной продукцией дружественных государств. Еще 7% опрошенных заявили, что их стоит использовать для неторговых услуг.

При этом несмотря на то, что вариант использования освободившегося пространства для неторговой деятельности реже называется в числе приоритетных, потребность в таких решениях есть. Так, 42% россиян считают, что на пустующих площадях стоит разместить детские развлекательные центры, а 28% — комнаты присмотра за детьми. Кроме того, 31% опрошенных считают, что там нужно разместить центры социальных услуг, МФЦ , 24% — отделения банков, 14% — почты, и 22% — пункты выдачи заказов.

Значительное число респондентов считают полезным появление объектов, помогающих уходу за внешним видом: парикмахерских (25%), спа и массажных салонов (8%), косметологических услуг (6%). Около четверти опрошенных считают, что на таких площадях должны предоставляться услуги по саморазвитию для различных возрастов: творческие студии (29%) и спортивные центры (24%).

При этом 47% россиян будут посещать торговые центры чаще, если на освободившихся пространствах появятся организации, которые они считают полезными.

Всероссийское репрезентативное исследование прошло 16–18 июня методом телефонного опрос. Объем общероссийской выборки — 2200 респондентов. Дополнительная подвыборка по Москве — 1000 респондентов.

Ранее сообщалось, что большинство россиян позитивно воспринимают новостройки и проекты редевелопмента старых зданий, реализованные в их городах за последние несколько лет.