Зампред правительства Карачаево-Черкессии находится под домашним арестом

Суд заключил под домашний арест заместителя председателя правительства Карачаево-Черкессии, которая подозревается в хищении более 100 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

«В отношении руководителя преступного сообщества суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в полиции.

29 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк говорила, что Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел РФ узнали о хищении бюджетных средств в Карачаево-Черкесии, противозаконное действие осуществлялось при закупках лекарств и медицинского оборудования. По ее словам, бюджету нанесен ущерб в размере более 100 млн рублей.

Накануне сообщалось, что заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Ирина Гербекова стала фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества. По информации канала, следствие считает, что женщина организовала масштабные хищения в одной из больниц региона.

Ранее московские сотрудники ФСБ задержали двух прокуроров, которые подозреваются в попытке получения взятки в размере $1 млн.