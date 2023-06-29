Проект «Спортивные выходные» стал лауреатом ежегодной премии «Спорт и Россия» в номинации «Лучшая программа по популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения города Москвы», сообщается на сайте мэра столицы.

Как рассказала заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы» Кристина Сиротинина, награждение прошло на форуме «Спорт. Бизнес. Экология».

Она подчеркнула, что «Спортивные выходные» является одним из самых популярных проектов в столице, и полюбился многим москвичам. По ее словам, проект был создан центрами госуслуг и городским Департаментом спорта.

«Мы видим, как проект меняет людей — они начинают вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом, достигают своих целей. Многие находят единомышленников. Это очень мотивирует развивать проект дальше. Для нас победа в номинации «Лучшая программа по популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения города Москвы» — показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Ждем всех желающих на тренировки», — Сиротинина.

Отмечается, что в летнем сезоне занятия на свежем воздухе проводятся на 26 площадках в популярных местах столицы. Кроме того, в Telegram-канале проекта будням транслируют новые зарядки.

Также пользователи могут присоединиться к мастер-классам по разным видам спорта и к медитациям. При этом все эфиры сохраняются, их можно посмотреть в любое удобное время.

«График тренировок доступен на сайте проекта. Ознакомиться с расписанием и записаться можно и в любом центре госуслуг. Все занятия бесплатно проводят профессиональные тренеры», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО появится еще восемь образовательных объектов по договорам участия. Проекты документов были согласованы специалистами столичного Департамента городского имущества в мае этого года.