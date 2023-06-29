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Бар в Шотландии был вынужден закрыться из-за роя пчел

LADBible: бар в Глазго закрылся из-за поселившегося на входе роя пчел

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STV News

Популярный бар в Глазго закрылся на неопределенный срок из-за роя пчел, пишет LADBible. Насекомые поселились рядом со входом и распугали посетителей.

Как рассказали сотрудники заведения, пчелы появились буквально из ниоткуда. Они облепили мусорное ведро и часть лестницы на входе в бар. Из-за этого паб пришлось закрыть, так как посетители, боясь насекомых, выбирали другое место.

«Я понятия не имею, как это произошло. Они просто появились и заняли всю лестницу за 10 минут. В итоге нам пришлось закрыться, потому что это явная угроза безопасности», — прокомментировала менеджер бара.

Владельцы заведения обратились за помощью к местной администрации, но несколько дней эта просьба оставалась без внимания. В конце концов с менеджером связались несколько пчеловодов, обещавшие решить ситуацию.

«Мы поговорили с некоторыми пчеловодами, нам сказали, что нужно подождать от 24 до 48 часов на случай, если это будет просто рой, а не гнездо», — добавили сотрудники.

Ранее в США мужчину атаковали 1000 пчел-убийц.

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