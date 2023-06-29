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Задержанного за развращение сына петербуржца обвинили в изнасиловании новорожденной дочери

«Фонтанка»: отец двух детей, обвиняемый в педофилии, изнасиловал новорожденную дочь

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Depositphotos

Жителя Санкт-Петербурга, проходящего по делу о педофилии, обвинили в изнасиловании новорожденной дочери. Об этом 29 июня сообщила «Фонтанка».

Сотрудник логистической фирмы был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в развращении 12-летнего приемного сына. По данным издания, мужчина снимал голого ребенка и размещал его фото в открытом доступе, а также насиловал мальчика с 2018-го по 2022 год.

Позже 56-летнего обвиняемого заподозрили в сексуальном насилии над его собственной дочерью. К настоящему времени правоохранители доказали, что девочка действительно была изнасилована в первые дни жизни своим родным отцом. Отмечается, что мать ребенка также собираются привлечь к ответственности по этому уголовному делу.

Как пишет источник, в случае обвинительного приговора супруг женщины может получить высшую меру наказания и отправиться отбывать пожизненный срок.

Ранее задержанный за изнасилование девочки россиянин написал книгу об отношениях с детьми, на страницах которой признался в своих предпочтениях.

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