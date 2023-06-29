Польша наложит вето на механизм принудительного переселения мигрантов в ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти наложат вето на программу Евросоюза по принудительному распределению нелегальных мигрантов, так как такая программа недопустима в Европе, передает РИА Новости.

«От имени миллионов граждан Польши <...> мы наложим вето на механизм принудительной релокации. Европа безопасных границ – это также Европа без принудительной релокации», – подчеркнул Моравецкий.

Он отметил, что не хочет хаоса и анархии ни в Польше, ни в Европе и что Европа не приемлет войны, терроризма, грабежей и насилия. С другой стороны, открытие границ и отсутствие их успешной охраны будет стратегической ошибкой, за которую заплатят европейцы, указал польский премьер.

Моравецкий заявил, что предложит Евросовету план «безопасных границ» без насильственной релокации мигрантов, без нарушения права вето отдельных стран, без нарушения принципа свободы принятия решений отдельными странами.

Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Евросовета в Брюсселе 29 июня.

Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план подвергся критике со стороны ряда стран, в частности Венгрии и Польши, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Согласно опросу, опубликованному изданием Dziennik, более 67% участников опроса выступили против предложения ЕС по релокации мигрантов.

Ранее в ЕС ожидают новой волны миграции из Африки.