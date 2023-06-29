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Пожар на предприятии в Нижнем Новгороде локализован на площади 800 квадратных метров

Площадь пожара на предприятии «Бальзам» в Нижнем Новгороде составляет 800 кв. метров

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Пожар на предприятии в Нижнем Новгороде локализован на площади 800 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Превышения загрязняющих веществ в воздухе, угрожающего здоровью людей, не выявлено, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошел крупный пожар.

В 9:45 поступило сообщение о пожаре по адресу шоссе Жиркомбината, 22. Горела фура и несколько гаражей. К ликвидации огня привлечены 51 человек и 14 единиц техники.

Как сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород», по неофициальным данным, взорвалась цистерна на складе лакокрасочных покрытий. Портал утверждает, что есть пострадавшие, на место прибыли несколько машин реанимации.

В начале этой недели пожар произошел на территории зоопарка Ростова-на-Дону. Пламя охватило площадь в 300 квадратных метров. Очевидец пожара в зоопарке Александр рассказал «Газете.Ru», что дым было видно за километр.

Ранее СМИ опубликовали кадры с пылающим жилым небоскребом в Объединенных Арабских Эмиратах

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