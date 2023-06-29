Житель Саратовской области обокрал квартиру москвича сразу после знакомства с ним

Россиянин вынес 1 млн рублей и драгоценности из квартиры жителя Москвы, с которым только что познакомился в кафе. Информация об этом появилась в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Житель Саратовской области приехал в столицу и завязал в заведении общепита знакомство с компанией молодых людей, один из которых поделился подробностями личной жизни и, вероятно, назвал новому знакомому свой полный адрес.

Тогда ранее судимый 30-летний мужчина решил обокрасть нового знакомого. Он завладел его ключами и отправился на такси в квартиру потерпевшего на Ленинском проспекте. Там злоумышленник нашел более 500 тыс. руб., $5 тыс., а также шкатулку с дорогостоящими часами и ювелирными изделиями, и похитил чужое имущество. Точная сумма ущерба в заявлении ведомства не называется.

Вскоре подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 158-й статьей УК РФ, задержали. К настоящему времени ему были предъявлены обвинения в краже в особо крупном размере, рецидивист находится под стражей.

Ранее житель Пермского края обокрал слепого приятеля, когда тот попросил его сходить за продуктами.