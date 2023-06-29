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В Госдуме назвали трудовое воспитание школьников вложением в будущее нашей страны

Депутат Колунов: трудовое воспитание в школах поможет повысить престиж рабочих специальностей среди подростков

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Трудовое воспитание школьников сможет повысить престиж рабочих профессий в глазах учеников, сказал телеканалу «360» депутат Госдумы Сергей Колунов на фоне того, что российские депутаты одобрили в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников.

Колунов указал на то, что он и ранее говорил о том, как важен труд для воспитания подростков. Он выразил уверенность, что мальчики должны уметь забить гвоздь или распилить доску, а девочки — получить навыки кройки и шитья.

«Это умения, необходимые для самостоятельной, взрослой жизни. Более того, трудовое воспитание — вложение в будущее нашей страны», — сказал депутат.

Он добавил, что в России сейчас зафиксирован дефицит кадров, только в строительстве и ЖКХ он составляет 260 тыс. человек. По мнению парламентария, такая ситуация является прямой угрозой выполнению задач, которые стоят перед страной.

«Наш законопроект призван решить эту проблему, повысив престиж рабочих специальностей в школьной среде», — сказал Колунов.

Накануне сообщалось, что, согласно данному документу, школьники будут обязаны участвовать в общественно-полезном труде, например, волонтерской деятельности, высадке деревьев на пришкольной территории, оформлении класса к празднику и т.д. в соответствии со своими возрастными и психофизическими особенностями. Также законопроект предполагает исключения нормы о запрете привлекать детей к труду без согласия родителей.

Ранее детский врач-психиатр, АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Владимир Скавыш назвал возраст, когда подросткам можно начинать работать.

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