Эксперт оценила предложение наказывать за использование пальмового масла в продуктах

Председатель Совета — директор Молочного союза России Людмила Маницкая в беседе с «Ридусом» прокомментировала идею спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести уголовное наказание за применение пальмового масла при производстве молочных продуктов. По ее словам, для этого нужно изменить действующие технические документы.

«В техническом регламенте разрешена замена жира в сливочном масле до 50 процентов — но при этом молочные продукты уже нельзя называть молочными. Сначала надо убрать из регламента «пальму», а потом уже вводить уголовную ответственность», — отметила Маницкая.

По нынешнему регламенту производитель должен указывать на упаковке товара, что он представляет собой не просто сырок или творог, а «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира» — или не сливочное масло, а «сливочно-растительный спред».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России необходимо ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, в производстве продуктов питания.

Ранее СМИ сообщили о проверке молочной продукции.