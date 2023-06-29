Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт оценила предложение наказывать за использование пальмового масла в продуктах

Председатель МС Маницкая: для наказания за пальмовое масло нужно менять регламенты

close
100%
Depositphotos

Председатель Совета — директор Молочного союза России Людмила Маницкая в беседе с «Ридусом» прокомментировала идею спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести уголовное наказание за применение пальмового масла при производстве молочных продуктов. По ее словам, для этого нужно изменить действующие технические документы.

«В техническом регламенте разрешена замена жира в сливочном масле до 50 процентов — но при этом молочные продукты уже нельзя называть молочными. Сначала надо убрать из регламента «пальму», а потом уже вводить уголовную ответственность», — отметила Маницкая.

По нынешнему регламенту производитель должен указывать на упаковке товара, что он представляет собой не просто сырок или творог, а «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира» — или не сливочное масло, а «сливочно-растительный спред».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России необходимо ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, в производстве продуктов питания.

Ранее СМИ сообщили о проверке молочной продукции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях