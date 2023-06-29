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В Кемеровской области на пике Поднебесный потерялись трое детей

В Кузбассе ищут троих детей, потерявшихся при спуске с пика Поднебесный

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Depositphotos

В Кемеровской области трое детей из туристической группы потерялись при спуске с пика Поднебесный, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«Во время спуска с пика Поднебесный потерялись трое детей из туристической группы. Начаты поиски», — пояснил собеседник.

Официальный Telegram-канал МКУ «Служба спасения Сочи» сообщал, что в Сочи спасатели нашли заблудившегося в районе реки у Агурских водопадов 47-летнего мужчину.

Мужчина рассказал, что он гулял, однако через какое-то время стемнело, поэтому он не может найти дорогу.

Telegram-канал поисковой группы Amur Mash сообщал, что четырехлетний мальчик, который пропал в Песчаном, был найден живым. Артем гулял около дома родственников, но в какой-то момент бесследно исчез. Родители не смогли его найти и обратились в полицию.

Ранее заблудившегося в тайге в Приамурье мальчика спасла собака.

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