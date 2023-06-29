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Установлены личности более 200 погибших и пропавших участников СВО и жителей Донбасса

СК России установил личности более 200 погибших и без вести пропавших в ходе спецоперации

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РИА Новости

Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщила, что ведомство по результатам экспертных исследований установило личности более 200 погибших и без вести пропавших участников специальной военной операции на Украине и мирных жителей Донбасса, передает ТАСС.

Отмечается, что работа по идентификации погибших и поиску без вести пропавших участников спецоперации и мирных жителей Донбасса продолжается.

«К настоящему времени по результатам экспертных исследований установлены личности уже более 200 человек», — сказали в пресс-службе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций в отношении Российской Федерации со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что с 2014 года на территории Донбасса погибли более 5 тыс. человек от действий украинских вооруженных формирований.

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