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Силовики узнали о хищении более 100 млн рублей из госбюджета в Карачаево-Черкесии

МВД и ФСБ узнали о хищении средств при закупке лекарств и техники на 100 млн рублей в КЧР

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел России узнали о хищении бюджетных средств в Карачаево-Черкесии, противозаконное действие осуществлялось при закупках лекарств и медицинского оборудования. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

По ее словам, бюджету нанесен ущерб в размере более 100 млн рублей.

В ходе совместной работы ФСБ и МВД России пресекли деятельность преступного сообщества во главе с гражданином, который занимал пост заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики.

При этом в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России рассказали, что участники незаконного сообщества организовывали хищение средств федерального бюджета, выделенных государством на развитие здравоохранения в российском регионе, в том числе на приобретение медикаментов, медицинского оборудования, а также предоставление заработных плат медработникам. В ФСБ также оценили ущерб государству в более чем 100 млн рублей.

Ранее в Якутии сотрудника «Почты России» заподозрили в хищении 41 млн рублей.

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