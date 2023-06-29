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Стало известно, где предпочитает отдыхать большинство российских авиапутешественников

«Известия»: почти 90% российских авиатуристов летом предпочитают отдыхать в России

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Shutterstock

Большая часть российских авиапутешественников для отдыха летом выбирает Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков IT-компании АТОЛ и сервиса путешествий «Туту.ру».

Согласно данным исследования, 88% российских авиатуристов выбирают отдых внутри страны в летний период. При этом 9% поездок россиян приходится на ближнее зарубежье и только 3% — на Европу и дальнее зарубежье.

Отмечается, что среди внутренних направлений россияне чаще всего выбирают Москву (16% поездок), Сочи (15% оформленных билетов) и Санкт-Петербург (9,3% билетов).

Эксперты сообщают, что средний чек на авиабилеты по России на лето составляет 18 987 рублей туда и обратно, в страны ближнего зарубежья — 29 373 рублей, дальнего зарубежья — 51 764 рублей, а в Европу — 84 694 рублей.

Президент России Владимир Путин говорил об огромном потенциале страны для развития туризма в ходе своей поездки в Дербент. По его словам, российская туриндустрия «выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность».

Ранее в правительстве РФ сообщали, что поездки по России могут стать значительно дешевле в ближайшие годы.

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