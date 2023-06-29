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Москвичам рассказали о погоде на четверг

Почти 30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

За прошедшую ночь в Москве выпало около трети месячной нормы осадков. Об этом «Интерфаксу» сообщили в столичном Метеобюро.

«К утру в городе выпало почти 30% месячной нормы осадков», – сообщил источник.

Согласно данным главной метеостанции на ВДНХ, прирост осадков за минувшую ночь составил 22 миллиметра. При этом норма осадков июня в столице фиксируется в 77 миллиметров.

В четверг, 29 июня, в столичном регионе вновь ожидаются дожди. Погода будет облачной, в некоторых районах возможны гроза и град.

Температура воздуха в Москве не превысит 20 градусов, в Подмосковье – 22 градусов, отмечает «Москва 24». Скорость порывов ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. При грозе ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.

Ранее стало известно, что москвичей предупредили о продолжении сильных дождей 29 июня

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