В Киеве начались работы по обустройству бомбоубежищ

Власти Киева обследуют подземные помещения города, чтобы устроить в них убежища. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, его слова приводятся в Telegram-канале горадминистрации.

По его словам, в украинской столице насчитывается немало подземных помещений и пространств, однако большая их часть используется в том числе и как объекты для защиты населения. Однако есть немало сооружений, которые могут быть пригодны в качестве укрытия, рассказал Попко.

В настоящее время идет обследование этих помещений. В них будет произведен ремонт, установлено противопожарное оборудование, проведено электропитание и т.д. То есть, планируется заменить те бомбоубежища, которые по своему техническому состоянию или другим причинам непригодны для укрытия граждан. Кроме того, будет увеличен фонд защитных сооружений Киева, добавил Попко.

В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому должностных лиц будут привлекать к ответственности за ненадлежащие содержание бомбоубежищ. Также украинский лидер поручил до 25 июля привести укрытия в надлежащее состояние.

Ранее власти Украины оценили ситуацию с закрытыми убежищами в Киеве.