Россиянин напал с ножом на девушку на берегу реки в Забайкалье и попытался изнасиловать ее

В Забайкальском крае местного жителя подозревают в попытке изнасилования подростка. Об этом сообщает mkchita.ru со ссылкой на собственный источник в полиции.

Инцидент, по имеющимся данным, произошел в городе Нерченске на берегу реки Нерчи в ночь на 28 июня.

Неизвестный гражданин домогался 15-летней девушки, угрожая ей ножом. Детали нападения сексуального характера не уточняются, при этом известно, что несовершеннолетняя пострадавшая в итоге смогла избежать изнасилования.

Комментарии по поводу произошедшего от краевых УМВД и СУ СК России до сих пор не поступали.

Ранее в Подмосковье изнасиловали восьмиклассницу, сбежавшую из дома после ссоры с родителями.