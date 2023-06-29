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Россиянин напал с ножом на девушку на берегу реки в Забайкалье и попытался изнасиловать ее

«МК»: мужчина попытался изнасиловать 15-летнюю жительницу Забайкалья, угрожая ей ножом

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Pexels

В Забайкальском крае местного жителя подозревают в попытке изнасилования подростка. Об этом сообщает mkchita.ru со ссылкой на собственный источник в полиции.

Инцидент, по имеющимся данным, произошел в городе Нерченске на берегу реки Нерчи в ночь на 28 июня.

Неизвестный гражданин домогался 15-летней девушки, угрожая ей ножом. Детали нападения сексуального характера не уточняются, при этом известно, что несовершеннолетняя пострадавшая в итоге смогла избежать изнасилования.

Комментарии по поводу произошедшего от краевых УМВД и СУ СК России до сих пор не поступали.

Ранее в Подмосковье изнасиловали восьмиклассницу, сбежавшую из дома после ссоры с родителями.

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