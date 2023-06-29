В Запорожской области проверят работу экстренных служб на случай аварии на ЗАЭС

В Запорожской области начались командно-штабные учения на случай аварии на Запорожской АЭС, сообщает украинское издание Klymenko Time.

Отмечается, что учения будут проходить с участием представителей органов власти и экстренных служб. Они будут отрабатывать порядок действий в случае ЧП на атомной станции.

Как сообщил глава подконтрольной Киеву части Запорожской области Юрий Малашко, учения пройдут на территории города Запорожье и Запорожского района.

«Возможны временные ограничения движения на отдельных участках. Просим граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам!» — пояснил Малашко.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что Киев рассматривает несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС.

По его словам, теракт готовится и обсуждается при участии президента Украины Владимира Зеленского и главы украинской разведки Кирилла Буданова.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл бредом сообщения о якобы намерении России подорвать Запорожскую АЭС.